Fenerbahçe'nin transferdeki gözde ismi, her geçen gün Kanarya'ya daha fazla yaklaşıyor. Çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren yıldız oyuncunun, kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor. İtalyanlar, yıldız orta saha oyuncusunun mental olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

İTALYANLAR AÇIKLADI!



Sarı-Lacivertliler, Rade Krunic için artık geri sayıma geçti. Sezon başında bir türlü kadroya katılamayan Boşnak orta saha oyuncusunun bu ay Çubuklu formayı sırtına geçirmesi çok yakın görünüyor. Krunic, kupadaki Cagliari maçında sırt ağrısını gerekçe göstererek kadroya girmemişti. Tecrübeli futbolcu, dün de takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı.

Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe Bosnalı yıldız için Milan'a teklifte bulundu.