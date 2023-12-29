Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dış basından sürpriz bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, ABD'de forma giyen yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik adam arayışları devam ederken iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Takımın başına gelecek hocayla birlikte devre arasında net hamleler yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar kontenjan açmak için de yoğun mesai harcıyor.

YENİDEN AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, Federico Bernardeschi ile ilgileniyor. Şu anda ABD'de MLS Ligi ekiplerinden Toronto'da forma giyen İtalyan kanat oyuncusunun, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Kariyerinde daha önce Fiorentina ve Juventus gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu da kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncu için talip olan tek takımın Beşiktaş olmadığı bildirildi.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Bernardeschi için İspanya ve İtalya'dan ciddi tekliflerin yapıldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine İtalyan futbolcunun menajeri yapılacak olan teklifleri dinleyecek.

Sonrasında ise yıldız futbolcunun, vereceği karara göre transferin durumu netlik kazanacak. Ancak Bernardeschi'nin yüksek maaşı nedeniyle şu anda bu transferin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı da bildirildi.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Toronto ile 33 resmi maça çıkan Federico Bernardeschi bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.