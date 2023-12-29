İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5265
  • EURO
    32,7055
  • ALTIN
    1967.3
  • BIST100
    7426.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basınından sürpriz iddia! Kartal'a MLS'ten yıldız kanat
Spor

İtalyan basınından sürpriz iddia! Kartal'a MLS'ten yıldız kanat

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş son olarak gündemine MLS ekibi Toronto'da forma giyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu Federico Bernardeschi aldı. Öğrenilen bilgilere göre siyah beyazlı ekibin transferde rakipleri olduğu biliniyor. İşte detaylar..

Fanatik29 Aralık 2023 Cuma 09:38 - Güncelleme:
İtalyan basınından sürpriz iddia! Kartal'a MLS'ten yıldız kanat
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dış basından sürpriz bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, ABD'de forma giyen yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik adam arayışları devam ederken iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Takımın başına gelecek hocayla birlikte devre arasında net hamleler yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar kontenjan açmak için de yoğun mesai harcıyor.

YENİDEN AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, Federico Bernardeschi ile ilgileniyor. Şu anda ABD'de MLS Ligi ekiplerinden Toronto'da forma giyen İtalyan kanat oyuncusunun, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Kariyerinde daha önce Fiorentina ve Juventus gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu da kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncu için talip olan tek takımın Beşiktaş olmadığı bildirildi.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Bernardeschi için İspanya ve İtalya'dan ciddi tekliflerin yapıldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine İtalyan futbolcunun menajeri yapılacak olan teklifleri dinleyecek.

Sonrasında ise yıldız futbolcunun, vereceği karara göre transferin durumu netlik kazanacak. Ancak Bernardeschi'nin yüksek maaşı nedeniyle şu anda bu transferin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı da bildirildi.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Toronto ile 33 resmi maça çıkan Federico Bernardeschi bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.