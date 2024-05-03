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Spor

İtalyan devi Davinson Sanchez için kesenin ağzını açtı

Napoli, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Sabah3 Mayıs 2024 Cuma 10:05 - Güncelleme:
İtalyan devi Davinson Sanchez için kesenin ağzını açtı
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Galatasaray'da transfer için görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

NAPOLI'DE LİSTE BAŞI

Bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ayrılacak isimlerin başında geliyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Kolombiyalı stoper oyuncusunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor.

GALATASARAY: "35 MİLYON EURO"

Çizme medyasında yer alan haberlere göre; Napoli, Kolombiyalı oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor. Napoli, Sanchez için sarı-kırmızılıların kapısını 15-20 milyon euro arasında bir teklifle çalacak.

Cimbom ise Sanchez için 35 milyon euro bandında gelir bekliyor. Galatasaray sezon başında, 27 yaşındaki stoperi 9.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 28 maça çıkan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.

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