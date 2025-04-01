Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, İtalya ve İspanya'da transfer haberleriyle manşetlere çıktı.

JUVENTUS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Juventus'a yakınlığıyla bilinen İtalyan gazetesi Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Juventus gelecek sezon için şimdiden pazar araştırması yapmaya başladı. Bunun için Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen ile ilgili çalışmalara başladı.

OSIMHEN'I ALMAK İÇİN VLAHOVIC SATILIK

Giuntoli, transfer listesinin ilk sırasına Victor Osimhen'in ismini yazdı. Alternatif olarak Jonathan David ve Ademola Lookman belirlendi. Osimhen'in 75 milyon euro'luk bonservisinin ödenebilmesi için de Dusan Vlahovic'in 50-60 milyon Euro civarında satılması planlandı.

GIUNTOLI, OSIMHEN'İN ÇEVRESİYLE BULUŞTU

İtalyan gazetesi Il Giornale'de yer alan habere göre ise; Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, Osimhen'in yakın çevresiyle transfer için görüştü.

OSIMHEN'İ NAPOLI'YE TRANSFER EDEN ADAM

Osimhen ve çevresinin ise Giuntoli'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı sundu. Giuntoli'nin Osimhen'i Lille'den Napoli'ye transfer eden kişi olduğu ve bu nedenle Osimhen ile aralarının çok yakın olduğu yazıldı.

GIUNTOLI: "BANA HABER VERMEDEN İMZALAMAYIN"

Giuntoli'nin Osimhen'in yakın çevresine ona çok inandığını ve yazın transfer edebilmek için tüm şartları zorlayacağı mesajını verdiği, başka bir yere transfer olmadan önce mutlaka kendisiyle konuşmaları gerektiğini söyledi.

BARCELONA'YA ÖNERİLDİ

Öte yandan Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalonya merkezli Sport gazetesi ise Osimhen'in menajerler tarafından Barcelona'ya önerildiğini yazdı. Ancak, Napoli'nin 75 milyon Euro'luk bonservisi şart koşması ve indirime yanaşmaması nedeniyle bu yaz Barça'nın ekonomik imkanlarının çok ötesinde bir transfer olduğu vurgulandı.