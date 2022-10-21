İtalyan devi, Fenerbahçe'nin kapısını çalacak! Bir buçuk aydır takipteler...

Fenerbahçe, hem Avrupa hem de Süper Lig'de yoluna devam ediyor.

Son olarak Ankaragücü'nü deplasman da 3-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek istiyor.

Futbolcuların sergilemiş olduğu performans ve tempolu oyun hem Avrupa hem de Süper Lig'de dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa'nın önemli kulüpleri, başarılı oyuncular için harekete geçmiş durumda.

Geçen sezon başında sessiz sedasız Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo şu anda transferin en büyük gözdelerinden birisi...

Vitor Pereira döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından daha da üstüne koydu.

BİR BUÇUK AYDIR YAKIN TAKİPTELER

Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

Son dönemde ismi İspanyol kulübü Atletico Madrid'le de anılan yıldız futbolcunun talipleri giderek artıyor.

Takvim'in haberine göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı.

Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi.

Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.

DEVRE ARASI TRANSFERE İZİN YOK

Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor.

Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında...