28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7008
  • 6,2453
  • 274.165
  • 104195
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İtalyan devi Juventus, Vedat Muriç'in peşine düştü

Çizme basınına göre İtalyan devi, devre arasında Hırvat golcü Mandzukic ile yolları ayıracak ve yerini Vedat Muriç ile dolduracak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor... Juventus'un transfer listesinin en başında ise Vedat Muriç'in olduğu iddia edildi.
 
İtalyan medyasına göre Juve, devre arası transfer döneminde Hırvat golcüsü Mandzukic ile yollarını ayıracak.
 
ONU ADIM ADIM İZLİYORLAR
 
Teknik Direktör Sarri'nin yönetime Vedat Muriç'in ismini verdiği öğrenildi. Juventus scoutlarının büyük bir aşama gösteren 25 yaşındaki golcüyü adım adım izlediği biliniyor.
 
GENİŞ BİR RAPOR SUNULUCAK
 
İtalyan temsilcisinin scoutlarının Antalyaspor ile oynanacak maçta Kosovalı golcüyü yeniden izleyeceği ve yönetime ve Sarri'ye geniş bir rapor sunacağı iddialar arasında yer alıyor..
 
KAPI 25 MİLYONDAN AÇILACAK
 
Fenerbahçe Yönetimi'nin Çaykur Rizespor'dan sezon başı transfer edilen Vedat için astronomik bir ücret isteyeceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in isteyeceği rakam 25 milyon Euro.
 
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
 
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki forvet sezon başında Rize'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
 
(Takvim)
 

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Enflasyon tek haneye düştü

Enflasyon tek haneye düştü

CHP'li belediye bunu da yaptı! Garson diye aldılar damacana koklattılar

CHP'li belediye bunu da yaptı! Garson diye aldılar damacana koklattılar

Türkiye'den Facebook'a büyük ceza: On binlerce kişi etkilendi

Türkiye'den Facebook'a büyük ceza: On binlerce kişi etkilendi

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

Akılalmaz iddia! Damlayan kanın silinmesini isteyince…

Akılalmaz iddia! Damlayan kanın silinmesini isteyince…

FETÖ'cüden 'etkin pişmanlık' oyunu! Savcılık deşifre etti

FETÖ'cüden 'etkin pişmanlık' oyunu! Savcılık deşifre etti

New York Times: Cemal Kaşıkçı’ya hala adalet borcu var

New York Times: Cemal Kaşıkçı’ya hala adalet borcu var
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Dev füze suyun altında böyle çıktı! Komşuları tedirgin

Dev füze suyun altında böyle çıktı! Komşuları tedirgin

Dev proje böyle görüntülendi

Dev proje böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA