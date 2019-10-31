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İtalyan devi Milan Zeki Çelik'i gözüne kestirdi

İtalya Serie A'da ilk 9 maç sonunda savunma zaafiyeti yaşayan ve 13 gol yiyen Milan, ocak ayı transfer döneminde defansına takviye yapmak istiyor.

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Sağ bek olarak ise listenin başında milli futbolcu Zeki Çelik yer alıyor.
 
AC Milan'ın bu transferde elini güçlendiren nedenlerin başında ise Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve bu sezon Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille takımından transfer edilen Rafael Leao yer alıyor.
 
22 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilenen AC Milan'ın bu transferi gerçekleştirmek için serbest kalma bedeli olan 20 milyon euroyu ödemesi gerekiyor.
 
Zeki Çelik'in bir diğer alternatifi olarak ise PSV forması giyen Dumfries gösteriliyor.
 
Başarılı sağ bek bu sezon Lille forması ile toplam 13 maçta forma giyerken 2 asist yapmayı başardı..
 
SporX

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