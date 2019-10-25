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İtalyan devi Napoli Vedat Muriqi için düğmeye bastı

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muriqi için Damien Comolli ile görüştü.

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Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muriqi için ilk somut adımı Napoli attı.
 
TEKRAR GÖRÜŞECEKLER
 
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muriqi için Damien Comolli ile bir araya geldi. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.
 
RAKAM ÖNEMLİ!
 
F.Bahçe'nin Vedat'ı satmayı planlamadığı ancak 25-30 milyon Euro civarında bir rakam teklif gelirse durumun yeniden ele alınacağı ifade edildi. Vedat için geçtiğimiz günlerde Inter'in de devreye girdiği bildirilmişti. Muriqi'nin adı Atletico, Manchester United, Tottenham ve Lazio ile anılıyor
 
Eljif Elmas'ı Avrupa'nın birçok dev kulübünün takip ettiği yönünde her gün yeni haberler çıkmış, Makedon oyuncu sonunda 16 milyon euroya Napoli'nin yolunu tutmuştu. 
 
(Sabah)

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