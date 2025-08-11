İtalyan devi Rasmus Hojlund'un peşinde

Milan, Premier Lig devi Manchester United'ın golcüsünü takıma dahil etmek istiyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Milan'ın Hojlund'un olası kiralamasının finansal detaylarını görüştüğünü ve bunun, oyuncunun tahmini haftalık 110.000 sterlinlik maaşını da kapsadığını bildirdi. Serie A ekibi, golcüyü Atalanta'da parladığı İtalya'ya geri getirmek istiyor. Ancak Hojlund, şu aşamada United'dan ayrılma niyetinde değil.

Cumartesi günü, United'ın güçlendirilmiş hücum opsiyonları nedeniyle bir anlaşmaya açık olduğu bildirilmişti. Benjamin Sesko ve Matheus Cunha'nın takıma katılması ve Bryan Mbeumo'nun çok yönlülüğü, Hojlund'un fırsatlarını daha da kısıtladı. Joshua Zirkzee'nin de kadroda olmasıyla Danimarkalı oyuncu, Ruben Amorim yönetiminde gerçek bir forma şansı mücadelesiyle karşı karşıya.

Amorim'in Hojlund'a güvenmeyi planlamadığı çok açık bir şekilde ortaya çıktı; Danimarkalı forvet oyuncusuna Cumartesi günü Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında tek bir dakika bile süre verilmedi. Mason Mount ise sahte dokuzda oyuna dahil edildi ve Amorim, futbolcusunun forvetteki oyununu övdü.

AC Milan'ın Hojlund'un fikrini değiştirebilme umuduyla görüşmelere devam etmesi bekleniyor. United, anlaşmanın diğer alanlar için kaynak yaratabileceğini bilerek durumu yakından takip edecek.