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Spor

İtalyan devi talip oldu! İşte Real Madrid'in Arda Güler kararı

Real Madrid'de sezonun son bölümündeki ve EURO 2024'te gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Arda Güler için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldıza talip olan Milan'a İspanyol devinden ret cevabı geldi. İşte detaylar...

14 Temmuz 2024 Pazar 16:29 - Güncelleme:
İtalyan devi talip oldu! İşte Real Madrid'in Arda Güler kararı
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EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansın ardından transfer gündeminde adı en çok anılan futbolculardan olan Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'e Milan'ın talip olduğu ileri sürüldü.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMİ SARDI

İspanyol basınından Defensa Central'ın haberine göre; Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından Arda Güler, Real Madrid'e dönecek olsa da genç futbolcu hakkındaki transfer söylentileri de devam ediyor.

Haberde özellikle İtalyan devi Milan'ın Arda ile ilgilendiği Türk futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

Milan'ın teklifini geri çeviren Real Madrid yönetiminin ise Arda Güler konusunda çok net olduğu ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi.

CARLO ANCELOTTİ'NİN ARDA GÜLER PLANI

İspanyol takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de, futbolu bırakan Toni Kroos'un yokluğunda orta sahada oluşan boşluğu Arda ile doldurmak istediği ve 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasından yana olmadığı kaydedildi.

Haber detayında Arda Güler'in ise Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ve yoluna başkent kulübünde devam edeceği vurgulandı.

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