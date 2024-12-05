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Spor

İtalyan devi temaslara başladı! Aslan, Osimhen'e veda edecek

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e talipler çoğalıyor. İtalyan devi Juventus'un Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için temaslara başladığı aktarıldı.

AKŞAM5 Aralık 2024 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
İtalyan devi temaslara başladı! Aslan, Osimhen'e veda edecek
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Sezon başında sürpriz bir şekilde kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve transferiyle Avrupa'nın ilgi odağı olan Victor Osimhen, Dev kulüplerin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı forma ile müthiş bir performans gösteren ve kısa sürede takıma adapte olan Nijeryalı golcü için Juventus'un temaslara başladığı bildirildi. İtalyan basınından Enrico Camelio adlı gazeteci, Osimhen ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Juventus Teknik Heyet Sorumlusu Cristiano Guintoli, Victor Osimhen'in menajeriyle görüşüyor. Bu doğru bir bilgi. Juventus, onu Torino'ya getirmekten mutluluk duyacak.

OLDUKÇA ZOR BİR OPERASYON

Her ne kadar Juventus Osimhen'i istese de bu kolay olmayacak. Kulüp yöneticileri, zor bir operasyon olduğunu biliyorlar." Bu ifadelerin yer aldığı haberde ise Nijeryalı süper star ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Bonservisi Napoli'de olan forvet Victor Osimhen Türkiye'de çok iyi işler yaptı ve kısa sürede Galatasaray taraftarlarının idolü haline geldi. Futbolcu, Napoli macerasının artık bittiğine inandığı için sezon sonunda geri dönmeyecek. Birçok Avrupa takımı onu kadrosuna katmak için hesap yapıyor. Galatasaray da onu bırakmak istemiyor ve gelecek sezon onun etrafında takım kurmayı hedefliyor.

ONA ALTIN YAĞDIRACAKLAR

25 yaşındaki başırılı oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal ve Chelsea de devrede. Ancak diğer ihtimaller de göz ardı edilemez. Suudi Arabistan, rekabetçi olmayan bir lig olsa da Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen'e altın yağdıracak birçok takım var." Öte yandan Areanapoli adlı haber sitesi, Manchester United'ın Victor Osimhen için Napoli'ye Zirkzee'yi önereceğini yazdı. Kırmızı Şeytanlar'ın, 23 yaşındaki Hollandalı forveti yollayarak Osimhen'i almak istediği vurgulandı ve bu transfer için Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin onayının beklendiği iddia edildi.

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