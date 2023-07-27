İtalyan devinde hedef Renato Sanches

İtalyan ekibi Roma, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, yeni sezonda Fransız ekibinin hocası Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Renato Sanches'e İtalyan devi talip oldu.

Roma, Portekizli futbolcuyu kiralık olarak katmayı planlarken, Paris Saint Germian'in bu transfer için sorun çıkarmayacağı ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Renato Sanches geçtiğimiz sezon başında Lillie'den 15 milyon euroya transfer edilmişti Fransız deviyle toplam 27 maça çıkıp 2 gol kaydetti.