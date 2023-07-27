İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2023 Perşembe / 10 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9521
  • EURO
    29,7131
  • ALTIN
    1693.17
  • BIST100
    6809.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

İtalyan devinde hedef Renato Sanches

Serie A ekibi Roma, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi Roma, Paris Saint Germain'de forma giyen 25 yaşındaki Renato Sanches'e talip oldu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
İtalyan devinde hedef Renato Sanches
ABONE OL

İtalyan ekibi Roma, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, yeni sezonda Fransız ekibinin hocası Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Renato Sanches'e İtalyan devi talip oldu.

Roma, Portekizli futbolcuyu kiralık olarak katmayı planlarken, Paris Saint Germian'in bu transfer için sorun çıkarmayacağı ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Renato Sanches geçtiğimiz sezon başında Lillie'den 15 milyon euroya transfer edilmişti Fransız deviyle toplam 27 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.