İtalyan devinden Erol Bulut bombası!

İtalyan tuttomercatoweb sitesinin haberine göre teknik direktör Stefano Pioli ile yolları ayırmaya hazırlanan Fiorentina, yeni teknik direktör olarak Erol Bulut'u düşünüyor.

FATİH TERİM'İN ARDINDAN EROL BULUT

Fiorentina'nın zamanında Fatih Terim ile ne kadar başarılı olduğu hatırlatılırken Türkiye'nin genç teknik direktör jenarasyonunda en iyiler arasında gösterilen Erol Bulut'un da Fiorentina'yı heyecanlandırdığı kaydedildi.

SEZON SONU İLK TEMAS

İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar kesin kararını vereceği ve 44 yaşındaki teknik direktör ile yaz aylarında ilk temasın kurulacağı belirtildi.

Öte yandan Erol Bulut, İtalya'ya gitmesi halinde Fatih Terim'in ardından Türkiye'den İtalya'ya transfer olan ilk teknik direktör olacak.

Serie A'da 7 maçtır kazanamayan Fiorentina, 39 puanla 10. sırada yer alıyor.

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