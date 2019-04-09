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İtalyan devinden Erol Bulut bombası!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 5. sıraya taşıyan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise takımını yarı finale taşıyan teknik direktör Erol Bulut, gösterdiği performansla İtalyanların da dikkatini çekti.

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İtalyan tuttomercatoweb sitesinin haberine göre teknik direktör Stefano Pioli ile yolları ayırmaya hazırlanan Fiorentina, yeni teknik direktör olarak Erol Bulut'u düşünüyor.
 
FATİH TERİM'İN ARDINDAN EROL BULUT
 
Fiorentina'nın zamanında Fatih Terim ile ne kadar başarılı olduğu hatırlatılırken Türkiye'nin genç teknik direktör jenarasyonunda en iyiler arasında gösterilen Erol Bulut'un da Fiorentina'yı heyecanlandırdığı kaydedildi.
 
SEZON SONU İLK TEMAS
 
İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar kesin kararını vereceği ve 44 yaşındaki teknik direktör ile yaz aylarında ilk temasın kurulacağı belirtildi.
 
Öte yandan Erol Bulut, İtalya'ya gitmesi halinde Fatih Terim'in ardından Türkiye'den İtalya'ya transfer olan ilk teknik direktör olacak.
 
Serie A'da 7 maçtır kazanamayan Fiorentina, 39 puanla 10. sırada yer alıyor.
 
SporX
 

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