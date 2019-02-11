İtalyan devinden Muhammed Salah için çılgın teklif
Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Juventus, bir süper yıldız için daha harekete geçme kararı aldı.
İtalya basınından yer alan habere göre; Juventus, Muhammed Salah için 200 milyon euroyu gözden çıkardı.
Haberde; Cristiano Ronaldo'nun Salah transferinden memnun olacağını yönetime bildirdiği kaydedildi.
Liverpool ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 19 gol attı ve 8 asist yaptı.
Sporx
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