İtalyan devinden Rasmus Hojlund hamlesi

İtalyan basınına ve Danimarkalı kaynaklara göre Roma, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund'u kiralamak için harekete geçti. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, 45 milyon avro piyasa değerine sahip olan genç golcü için satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama formülü üzerinde duruluyor.

Roma'nın başına geçen Gian Piero Gasperini, Hojlund'u Atalanta döneminden yakından tanıyor. Genç oyuncunun Serie A'da parlamasında büyük rol oynayan Gasperini, onun Roma'nın hücum hattına önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

Manchester United'ın oyuncuyla ilgili planları ve Premier Lig'deki rolü, süreci karmaşık hale getiriyor. Ancak Roma'nın yakın zamanda resmi teklif sunması bekleniyor. Hojlund'un Serie A'ya dönüşü, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri olabilir.