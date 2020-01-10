10.01.2020 16:49 - Güncelleme: 10.01.2020 16:49

Fransız forvetin menajerleri ile görüşen, Ocak ayı transfer dönemi için sözleşme şartlarında anlaşan Inter, Chelsea kulübüyle ise henüz anlaşabilmiş değil.

Fransa ile 2018 yazında Dünya Kupası kazanan Giroud'un kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Giroud ve Inter kulübü, 2.5 yıllık sözleşme için anlaştı. Kulüpler arasında ise bonservis nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Inter, sözleşmesi bu yaz sona erecek oyuncu için, 8-10 milyon euro bandında bonservis talep eden Chelsea ile henüz anlaşabilmiş değil.

İtalyan kulübü ise 5 milyon euro'nun üzerinde bonservis harcaması yapmak istemiyor. Olivier Giroud için masada olan diğer takım Lyon. Aynı zamanda İngiliz kulübü Aston Villa da, Ocak ayı başında Giroud'u kiralamak için, Chelsea ile görüştü.

Fransız forvet Olivier Giroud bu sezon Maviler ile Premier Lig'de yalnızca 5 maça çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.

(Sporx)