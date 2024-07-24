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Spor

İtalyan devinin teklifini reddetti! Fenerbahçe'de Nesyri müjdesi

Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Youssef En-Nesyri transferini bitirdi. Sevilla'yı 18 milyon euro bonservis ve 7 milyon euroluk bonuslarla ikna eden Fenerbahçe, oyuncuya 4 yıllık imza attıracak. Öte yandan golcü oyuncunun, transfer sürecinde Mourinho ile telefonda görüştüğü ve bunun etkisiyle İtalyan devi Roma'nın teklifini geri çevirdiği bildirildi.

Akşam Gazetesi24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
İtalyan devinin teklifini reddetti! Fenerbahçe'de Nesyri müjdesi
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri için uzun zamandır çaba harcayan Fenerbahçe Yönetimi, transferde mutlu sona ulaştı. İlk olarak 27 yaşındaki Faslı forveti ikna eden Sarı-Lacivertliler, Sevilla ile görüşmelerini de bitirdi. Kanarya, İspanyol ekibine 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada toplam 7 milyon euroya varan bonuslar da bulunuyor.

1.92 boyundaki Nesyri ise 4 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Başarılı oyuncu, her yıl için 4 milyon euro maaş alacak.

Kariyerine ülkesindeki bir altyapıda başlayan Nesyri, 2015-16 sezonu başında Malaga U19'a transfer oldu. 2018- 19'da 6 milyon euro bonservisle Leganes'in yolunu tutan yıldız forvet, sonraki sezon ise tam 20 milyon euro bedelle Sevilla'ya gitti.

Son olarak Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Nesyri, profesyonel kariyerinde ilk kez İspanya dışına çıkacak.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Golcü oyuncunun, transfer sürecinde Mourinho ile telefonda görüştüğü ve bunun etkisiyle İtalyan devi Roma'nın teklifini geri çevirdiği bildirildi.

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