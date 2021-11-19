İtalyan devleri Andrea Belotti'nin peşinde

19 Kasım 2021 Cuma 21:22 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 21:22

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Belotti'nin, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İtalyan basını, Torino'nun Belotti'yi ücretsiz kaybetmek istemediği bu yüzden kış transfer döneminde satmayı planladığını bildirdi.

Torino'dan ayrılması durumunda İtalyan devlerinden birine transfer olacağı düşünülen oyuncuya Milan'ın ilgisinin yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca, Inter ve Fiorentina kulüpleri de kadro derinliği yaratmak açısından oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladıkları aktarıldı.

Belotti, Torino ile çıktığı 236 maçta 107 gol 27 asistlik performans sergiledi.