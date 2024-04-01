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Spor

İtalyan ekibi Ante Rebic'in peşinde

Beşiktaş'ın yolları ayırmak istediği Hırvat futbolcu Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı.

Takvim1 Nisan 2024 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
İtalyan ekibi Ante Rebic'in peşinde
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Büyük beklentilerle Beşiktaş'a transfer olan Ante Rebic, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Siyah-beyazlıların gelecek sezon yola devam etmek istemediği Hırvat yıldıza, İtalya'dan Hellas Verona'nın yakın takip yaptığı ortaya çıktı. Rebic'in, Verona'nın ligde kalmayı garantilemesi halinde, görüşme yapabileceklerini menajeri aracılığıyla ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan futbolcuyu ilk etapta satmak istiyor.

Ante Rebic, Beşiktaş'ta bu sezon forma bulduğu 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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