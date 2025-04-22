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Spor

İtalyan ekibi düğmeye bastı! Jose Mourinho'ya sürpriz talip

Şampiyonluk yarışında ağır yara alınmasının ardından Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken Portekizli teknik adam Jose Mourinho için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce adı birçok Avrupa kulübü ile anılan Jose Mourinho için İtalyan ekibi Atalanta'nın girişimde bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM22 Nisan 2025 Salı 09:16 - Güncelleme:
İtalyan ekibi düğmeye bastı! Jose Mourinho'ya sürpriz talip
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Fenerbahçeli taraftarların ayrılmasını istediği Jose Mourinho'nun talipleri giderek artıyor. Dünyaca ünlü hoca için Portekiz ve Brezilya milli takımları konuşulurken Tottenham ile Milan iddiası da ortaya atılmıştı. Internews ve pazzidifanta adlı sitelerde Atalanta'nın, Mourinho için girişimlerde bulunduğu haberi çıktı.

Sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını açıklayan Gian Piero Gasperini'yi takımda tutma konusunda ikna edemeyen Atalanta, İtalyan futbolunu en iyi tanıyan isimlerden olan Mourinho'yu listesinde tutuyor. Sarı-Lacivertli kulüpte 10.5 milyon euroluk kazancı olan buna rağmen Türk futbolundan yakınan Portekizli hoca, cazip bir teklifl e önümüzdeki sezon için olan kontratını yakabilir.

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