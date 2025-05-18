G.Saray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in, önümüzdeki sezonda hangi takımda olacağı bütün dünyada merak konusu. İtalyan basınındaki haberlere göre Nijeryalı yıldız, sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacak. Gazeteci Matteo Moretto, Osimhen'in Galatasaray'da kalmayacağını, ve Napoli'ye geri döneceğini açıkladı. Napoli'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teklifini reddettiğini de belirtti. 26 yaşındaki golcü için en ısrarcı ekip ise İtalyan devi Juventus... Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, ezeli rakibine Osimhen'i satmaya sıcak değil. Juventus, yüksek bonuslardan oluşacak bir paketle Napoli cephesini ikna etmeyi amaçlıyor. Sezon boyunca oyuncuyla ilgilenen Manchester United ise yüksek maliyet sebebiyle masadan kalktı. Osimhen nihai kararını sezon sonunda verecek.