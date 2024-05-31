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Spor

İtalyan ekibi kafayı ona taktı! Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan basını 31 yaşındaki golcü futbolcu ile Serie A yükselen Como 1907'nin yakından ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...

Akşam31 Mayıs 2024 Cuma 09:13 - Güncelleme:
İtalyan ekibi kafayı ona taktı! Mauro Icardi'ye sürpriz talip
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Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda gol kralı olarak adını altın harflerle sarı kırmızılı kulübün tarihine yazdıran Mauro Icardi'ye uzun yıllar oynadığı İtalya'dan talip çıktı. İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre Serie A'ya bu sezon yükselen ve teknik direktörlüğünü İspanyol teknik adam Cesc Fabregas'ın yaptığı Como 1907, Mauro Icardi için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberde; Como'nun hissedarları arasında yer alan Endonezyalı milyarder kardeşler Robert ve Michael Hartono'nun bu transfer için devrede olduğu belirtildi.

HARTONO BİRADERLER PARA BASIYOR!

Icardi'nin transferi konusunda kesenin ağzını açmaya karar veren Endonezyalı multimilyoner Robert ve Michael Hartono kardeşler, aynı zamanda Kretek adında, global ölçekte iş yapan bir tütün mamülleri şirketinin sahibi. Bankacılık ve tütün mamülleri üzerine yatırım yapan ve işlerin başında olan Robert Budi Hartono; 26.5 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin 2023 dünya zenginleri listesinin 71. sırasında kendisine yer buldu. Robert Hartono 83; ağabeyi Michael Hartono ise 84 yaşında. İkili, bu servetleriyle İtalya Serie A kulüp sahiplerinin arasında da en zengin isimler.

ICARDİ'NİN GÖZÜ 5. YILDIZDA

İtalyan basınından Tangocu yıldızın taliplerinin bulunduğu yönünde haberler gelirken; Mauro Icardi, Galatasaray'a olan bağlılığını göstermeye devam ediyor. Son olarak GS TV'ye açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki süperstar, "Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz. Gol kralı olduğum ve şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyum. Takıma bir şeyler katmak için buraya geldim. Galatasaray'ın en iyi noktaya gelmesini istiyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz ve her zaman daha iyisini isteyeceğiz. Taraftarın sevgisi karşılıklı" diye konuştu.

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