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Spor

İtalyan ekibi talip oldu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu

Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy ile yollar ayrılabilir. İtalyan ekibi, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için 14 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İşte detaylar...

AKŞAM23 Temmuz 2025 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
İtalyan ekibi talip oldu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu
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Forvet hattını yeniden kurgulayan Beşiktaş, Tammy Abraham transferinden sonra genç golcü Semih Kılıçsoy ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, daha çok süre alması ve gelişmesi için 19 yaşındaki oyuncusunu kiralık göndermeye sıcak bakıyordu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A ekibi Cagliari, Kılıçsoy'a talip oldu. Çizme temsilcisinin, genç forvet için 14 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yazıldı. Siyah-Beyazlılar, oyuncu için kısa süre içerisinde karar vereceği öğrenildi

85 MAÇTA 16 GOL, 9 ASİST

Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, A Takımda toplamda 85 karşılaşmada görev aldı. Santrforun yanı sıra kanatlarda zaman zaman görev alan yetenekli forvet, bu maçlarda 16 gol ve 9 asist yaptı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 2023-24 sezonundaki perforamansıyla takdir toplayan Semih, geçtiğimiz sezonda ise beklentilerin altında kalmıştı. 19 yaşındaki golcünün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

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