Forvet hattını yeniden kurgulayan Beşiktaş, Tammy Abraham transferinden sonra genç golcü Semih Kılıçsoy ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, daha çok süre alması ve gelişmesi için 19 yaşındaki oyuncusunu kiralık göndermeye sıcak bakıyordu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A ekibi Cagliari, Kılıçsoy'a talip oldu. Çizme temsilcisinin, genç forvet için 14 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yazıldı. Siyah-Beyazlılar, oyuncu için kısa süre içerisinde karar vereceği öğrenildi

85 MAÇTA 16 GOL, 9 ASİST

Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, A Takımda toplamda 85 karşılaşmada görev aldı. Santrforun yanı sıra kanatlarda zaman zaman görev alan yetenekli forvet, bu maçlarda 16 gol ve 9 asist yaptı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 2023-24 sezonundaki perforamansıyla takdir toplayan Semih, geçtiğimiz sezonda ise beklentilerin altında kalmıştı. 19 yaşındaki golcünün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.