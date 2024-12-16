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Spor

İtalyan ekibine mi gidiyor? Dele Alli için sürpriz iddia

Bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan Dele Alli için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi elinde olan Dele Alli, İtalyan ekibi Como'da antrenmanlara çıkacak.

16 Aralık 2024 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
İtalyan ekibine mi gidiyor? Dele Alli için sürpriz iddia
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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve bonservisi elinde olan Dele Alli için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dele Alli, İtalyan ekibi Como'da antrenmanlara çıkacak.

SÖZLEŞME İMZALANABİLİR

Cesc Fabregas'ın takımı, İngiliz oyuncunun performansını beğenirse resmi sözleşme imzalayacak.

İTALYA'YA İNİŞ YAPTI

Dele Alli, İtalya'ya iniş yaptı. Kısa süre içinde Coma ile idmanlara çıkacak.

2022-23 yılında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşında on numara, geçen yaz Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla sözleşme imzalamadı.

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