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Spor

İtalyan ekibiyle anlaşma tamam! Galatasaray'da Filip Kostic an meselesi

Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ardından sol kanat için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un 31 yaşındaki yıldızı Filip Kostic için oldukça istekli. İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekip transferde sona yaklaştı. İşte detaylar...

7 Eylül 2024 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
İtalyan ekibiyle anlaşma tamam! Galatasaray'da Filip Kostic an meselesi
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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya tapusuyla satan ve Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralık olarak gönderen Galatasaray, sol kanat transferi için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, Juventus'tan Filip Kostic için oldukça istekli.

İtalyan basını, Cim-Bom'un kulüp ile anlaşma sağladığını ve transferde sona yaklaştığını yazdı.

GALATASARAY, AŞAMA KAYDETTİ

31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, bu konuda önemli bir aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması ve Kostic'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın da listesinde bulunan oyuncunun tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağı tahmin ediliyor.

Sırp futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Galatasaray, Juventus'u maaş yükünden kurtaracak. İtalyan ekibi de takım planlamasında düşünülmeyen oyuncusunu elinden çıkartmak istiyordu.

JUVENTUS PERFORMANSI

Torino devindeki sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Kostic, Juventus'ta 87 maçta 3 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

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