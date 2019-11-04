22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6993
  • 6,3602
  • 278.088
  • 99838.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İtalyan futbolundaki ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarları, Brescia'nın yıldız futbolcusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu.

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının, ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Brescialı Mario Balotelli topu tribünlere atarak tepkisini gösterdi.

İtalyan futboluna ırkçılık vakaları devam ederken, ligin 11. haftasında oynanan iki maça da yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu.

Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.

Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı. Mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, "Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Serie A'da dün de Roma-Napoli maçında, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

(AA)

Başkan Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Kraliyet ailesini dolandırdılar

Kraliyet ailesini dolandırdılar

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA