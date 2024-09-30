Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmasıyla beraber geniş yankı uyandıran Victor Osimhen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Domenica Sportiva'ya konuşan İtalyan gazeteci Ciro Venerato; yıldız golcü için devre arasında 90 milyon Euro bonservis bedeli ödenirse Türkiye'den ayrılabileceğini belirtti.

GALATASARAY'IN PAYI...

Bahsi geçen 90 milyon Euro'nun için Galatasaray'ın da payı olduğu ancak transferin bir sonraki yaz gerçekleşmesi durumunda daha ucuza mal olacağı belirtildi.

SON MAÇ AÇILDI

Sarı-kırmızılı takımda gol sessizliğini Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında bozan Osimhen, kısa süre içerisinde 2 kez ağları sarsmıştı.