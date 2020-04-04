İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan kulübün CEO'su Sörloth için devrede
Spor

İtalyan kulübün CEO'su Sörloth için devrede

Trabzonspor'un Norveçli gol makinesi Alexander Sörloth için İtalyan devi Milan'ın CEO'su Ivan Gazidis bizzat devreye girdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:52
ABONE OL

Karadeniz Fırtınası'nda Sörloth Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Milan ve Real Madrid, Norveçli yıldızda ısrarcı. İtalyan medyası, transfer gelişmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Milan'da Sörloth transferi için kulübün CEO'su Ivan Gazidis bizzat devreye girdi. Habere göre Milan transferi bu kez bitirmekte kararlı…

OPSİYON TRABZON'DA

Bilindiği gibi Trabzon, Alexander Sörloth'u İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına satın alma opsiyonlu kiraladı. Fırtına, gelecek sezon 6 milyon Euro'ya Norveçli yıldızın tapusunu alabiliyor.

Alexander Sörloth ise transferi konusunda, "Real Madrid ya da Bayern Münih'te oynamak isterim ancak benim Trabzonspor'a verdiğim bir söz var" dedi.

Telefon dolandırıcıları yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.