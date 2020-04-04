İtalyan kulübün CEO'su Sörloth için devrede

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:52

Karadeniz Fırtınası'nda Sörloth Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Milan ve Real Madrid, Norveçli yıldızda ısrarcı. İtalyan medyası, transfer gelişmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Milan'da Sörloth transferi için kulübün CEO'su Ivan Gazidis bizzat devreye girdi. Habere göre Milan transferi bu kez bitirmekte kararlı…

OPSİYON TRABZON'DA

Bilindiği gibi Trabzon, Alexander Sörloth'u İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına satın alma opsiyonlu kiraladı. Fırtına, gelecek sezon 6 milyon Euro'ya Norveçli yıldızın tapusunu alabiliyor.

Alexander Sörloth ise transferi konusunda, "Real Madrid ya da Bayern Münih'te oynamak isterim ancak benim Trabzonspor'a verdiğim bir söz var" dedi.