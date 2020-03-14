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Spor

İtalyan takımda 6. korona vakası!

Sampdoria'da 22 yaşındaki Fabio Depaoli'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

14 Mart 2020 Cumartesi 20:09 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 20:09
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ciddi sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Sampdoria'da koronavirüs vakasında yeni bir gelişme yaşandı ve vaka sayısı 6'ya yükseldi. Albin Ekdal, Omar Colley, Fabio Depaoli, Morten Thorsby ve Antonino La Gumina'nın ardından Fabio Depaoli de salgına yakalandı.

Instagram'dan bir açıklama yapan Fabio Depaoli, "Koronavirüs ayrım yapmadan saldıran bir canavar. Size iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Önlemlerimiz alarak bu maçı kazanabilir ve eskisinden daha sağlıklı dönebiliriz." sözlerini kullandı

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