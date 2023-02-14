İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8463
  • EURO
    20,2701
  • ALTIN
    1127.31
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan takımı Busto Arsizio, THY maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
Spor

İtalyan takımı Busto Arsizio, THY maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

THY Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası play-off turunda karşılaşacağı İtalyan ekibi Busto Arsizio, yarın oynayacak maçın tüm bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

IHA14 Şubat 2023 Salı 12:53 - Güncelleme:
İtalyan takımı Busto Arsizio, THY maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
ABONE OL

İtalyan temsilcisi Busto Arsizio, THY Kadın Voleybol Takımı ile yarın oynayacakları CEV Kupası play-off turu rövanş maçında elde edilecek tüm bilet gelirinin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenenlere bağışlanacağını duyurdu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin 10 avrodan satılacağı ve elde edilen gelirin depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yardım kurumlarına aktarılacağı belirtildi.

CEV, 7 Şubat'ta oynanması planlanan THY - Busto Arsizio play-off turu rövanş müsabakasının, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından 15 Şubat'ta İtalya'da oynanmasına karar vermişti. THY Kadın Voleybol Takımı, play-off turu ilk maçını 3-0 kazanmıştı.

  • Busto Arsizio
  • THY Kadın Voleybol Takımı
  • deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.