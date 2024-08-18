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Spor

İtalyan takımındaki kriz Joao Pedro transferini etkiledi

İtalyan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Daha önce Joao Pedro ile ilgilenen Salernitana'nın başkanın görevden istifa etmesinin üzerine transfer zor girdi.

18 Ağustos 2024 Pazar 17:38 - Güncelleme:
İtalyan takımındaki kriz Joao Pedro transferini etkiledi
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Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmek istediği Joao Pedro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Salernitana'nın 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

İTALYANLAR BEKLEMEYE GEÇTİ

Di Marzio'nun haberine göre, Salernitana'nın başkanı Danilo Iervolino'nun istifa etmesi nedeniyle kulüp şu anda transferler için beklemeye geçti.

Salernitana'da yaşanan istifa nedeniyle sportif direktör Gianluca Petrachi'ye Pedro transferini bitirmesi için izin verilmediği belirtildi. Kulübün Pedro dışında diğer transferler konusunda da durumunun şu anda belirsiz olduğu kaydedildi.

Öte yandan Genoa ve Verona'nın da Joao Pedro için devreye girebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti.

Fenerbahçe forması altında 28 maça çıkan Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.

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