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Spor

İtalyan teknik adam Spalletti'den depremzedelere destek

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin onları da sarstığını söyleyerek, 'Depremden etkilenenlere ve onlara yardım etmek için koşan tüm kahramanlara desteğimizi göstermeliyiz' dedi.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 16:05 - Güncelleme:
İtalyan teknik adam Spalletti'den depremzedelere destek
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye devam ediyor. İtalyan ekibi Napoli'nin Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Spalletti, "Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı deprem, hepimizi sarstı. Depremden etkilenenlere ve onlara yardım etmek için koşan tüm kahramanlara desteğimizi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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