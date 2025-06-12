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Spor

İtalya'nın gözü Türkiye'deki iki isimde! Adaylar Vincenzo Montella ve Jose Mourinho

İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Luciano Spalletti'nin adından arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Listede Türkiye'den iki isim yer aldı. Bunlardan ilki A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, diğeri ise Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho oldu. İşte detaylar...

A-KŞAM12 Haziran 2025 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
İtalya'nın gözü Türkiye'deki iki isimde! Adaylar Vincenzo Montella ve Jose Mourinho
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Luciano Spalletti ile yollarını ayıran İtalya Milli Takımı, yeni hoca arayışlarında krize girdi. Roma'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam Claudio Ranieri'ye teklif götüren Gök-Mavililer, 73 yaşındaki hocadan istediği cevabı alamadı. Ranieri, "Bu büyük bir onur, ancak Roma'da kalmaya karar verdim" sözleriyle görevi reddetti. Çizme basınına göre İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'nın aklındaki isimler arasında, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho var.

RESMİ BİR GİRİŞİM YAPILMADI

Gravina, eylül ayındaki Dünya Kupası Elemeleri öncesinde teknik direktörü belirlemek istiyor. Çıkan haberlerde, Vincenzo Montella'nın listenin üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Bir dönem Roma ve Fiorentina'yı çalıştıran İtalyan hocanın, son Avrupa Şampiyonası'nda büyük işler başardığı vurgulandı. Öte yandan bu görev için, Jose Mourinho'nun da ismi geçiyor. Gazeteci Matteo Moretto'ya göre Portekizli hoca için resmi bir girişimde bulunulmadı. Ancak Mourinho iddiaları, Çizme'yi salladı. Özellikle Inter taraftarları büyük heyecan yaşadı.

GATTUSO VE MANCINI DE ADAY

İtalya Milli Takımı'nın formasını 20 kez terleten Vincenzo Montella, 3 gol kaydetti. Serie A'da Roma, Fiorentina ve Milan ekiplerini çalıştıran İtalyan hoca bu ligde 267 maçta 1.49 puan ortalaması yakaladı. Milan ile İtalya Süper Kupası'nı kazanan Montella'ya Başkan Gravina sıcak bakıyor. Bu isimlerin yanı sıra; De Rossi, Gennaro Gattuso ve İtalya ile Avrupa Şampiyonu olan Roberto Mancini de adaylar arasında. Mancini bir dönem Galatasaray'ın Teknik Direktörlüğünü de yapmıştı.

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