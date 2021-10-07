İtalya'nın yenilmezlik serisi 37 maç sürdü

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 06:56 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 06:56

"Gök-mavililer" olarak anılan son Avrupa Şampiyonu İtalya, dün akşam UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Milano'da ağırladığı İspanya'ya mağlup olarak, sadece final şansına değil, başka önemli rekorlarına da veda etti.

İspanya, bu maçla İtalya'nın 3 yıldan fazladır devam eden ve 37 maçı bulan yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Gök-mavililer, bundan önceki son mağlubiyetini 10 Eylül 2018'de yine bir UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz karşısında 1-0'lık yenilgiyle almıştı. O tarihten bu yana 37 maçtır bileği bükülmeyen İtalya, bu maçların 28'ini kazanırken 9'un da berabere kalmış, 93 gol atıp, kalesinde 12 gol görmüştü.

İtalya Milli Takımı aynı zamanda, Brezilya'nın 1993-1996, İspanya'nın 2007-2009 yıllarında elde ettiği 35 maçlık rekoru da geliştirmişti.

Diğer yandan, "Goal" internet sitesinin haberine göre İtalya, İspanya maçıyla 1999'dan bu yana ilk kez sahasında mağlup olurken, 1925'ten beri maç kaybetmediği Milano'da da uzun bir aradan sonra sahadan yenik ayrıldı.

Diğer yandan, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tip maçlarda, bazı anlar maçı etkileyebiliyor. İlk yarı rahatlıkla 1-1 bitebilirdi. Ama onlar iyi oynadılar ve top tutmada da iyiler. (Leonardo) Bonucci'nin tepkisini görmedim ama bu bir şeyi değiştirmez, Leonardo protestodan sarı kart görmemeliydi. İkinci yarı hem gol yememede hem de gol atmada iyiydik. Oyuncularımı yaptıklarından dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mancini, yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e transfer olan milli takım kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın İspanya maçı içinde ıslıklanmasına da çok üzüldüğünü belirtti.