İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9594
  • EURO
    6,6787
  • ALTIN
    291.444
  • BIST100
    115240
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fiorentina ve Lazio, Burak Yılmaz'ın peşinde!
Spor

Fiorentina ve Lazio, Burak Yılmaz'ın peşinde!

Sezon başında Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü için Lazio ve Fiorentina'nın devrede olduğu iddia edildi.

Haber Global02.01.2020  14:08 - Güncelleme: 02.01.2020  14:08

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz için bu kez de Lazio ve Fiorentina kulüpleri devreye girdi.

Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya'nın Floransa kentinde bulunduğu belirtilen deneyimli golcünün, burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta 5 gol kaydeden 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar uzatılmıştı.

Yakalanan FETÖ'cü arkadaşına böyle seslendi: Bayılma numarası yap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!
Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL
Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.