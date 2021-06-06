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Spor

İtalyanlar duyurdu! Edin Dzeko Beşiktaş'a geliyor

Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko, sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'a çok yakın. Roma'nın yolları ayırmayı planladığı Dzeko ile görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, maaşında indirim yapmayı kabul etmesi halinde Dzeko'yu kadrosuna katacak.

Star.com.tr06 Haziran 2021 Pazar 23:04 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 23:04
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Süper Lig'i ve Türkiye Ziraat Kupası'nı şampiyon tamamlayan Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Menajeriyle önce İstanbul'a gelen sonrasında da tatil için Marmaris'e geçen Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirdi.

İtalya basınından Sport Calcio'nun haberine göre Roma, Dzeko'yu yüksek maliyeti nedeniyle kadrodan çıkarmak istiyor. Yıllık maliyeti 7.5 milyon euro olan Dzeko ile yolları ayırmaya hazır. Türkiye'den en güçlü aday Beşiktaş fakat Dzeko'nun maaşında ciddi bir indirim yapması gerekiyor. Roma yönetimi ise maaşın bir kısmını ödemeye sıcak bakıyor.

35 yaşındaki Dzeko'nun sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Öte yandan tatilini Marmaris'te yapan Dzeko, Arda Turan ile buluştu.

Star.com.tr

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