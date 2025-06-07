Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic olarak belirlendi.

İTALYANLAR TEKLİFİ DUYURDU

Vlahovic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transfer için önemli bir bütçeyi gözden çıkarmaya hazır durumda. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki forvet için Juventus'a ve oyuncunun kendisine yaptığı teklifin detaylarını ortaya çıkarttı.

İşte La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ifadeler...

"TAKIMDAN AYRILACAK"

"Juventus'ta bu sezon takımdan ayılması en muhtemel isimlerden birisi Dusan Vlahovic. Kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncu, takımın santrforu, 2024-25 sezonunda takımın en golcüsü, büyük olasılıkla Torino'dan ayrılacak ve onun için her şey kelimelerin gerçeğe dönüşmesi için hazır."

"FENERBAHÇE ÇOK KARARLI"

"Juventus'un kapısını ilk çalan ve Sırbistan'ın sembolü haline gelen forvetin alıcısı olarak kendilerini gösteren Fenerbahçe öne çıkıyor. Jose Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe, ilk hamleyi yapmaya hazır ve sarı-lacivertlilerin Vlahovic'e yönelme konusundaki kararlılığı ekonomik teklifin büyüklüğüyle ölçülüyor."

JUVE'YE 30, DUSAN'A 10 MİLYON EURO

"Fenerbahçe'den gelen teklif, Juventus'un memnuniyetle kabul edebileceği, oldukça saygıdeğer bir teklif. Fenerbahçe oyuncunun bonservisi için 30 milyon euro'ya kadar çıkmaya ve Vlahovic'i yıllık 10 milyon euro'luk bir maaş teklifiyle cezbetmeye hazır. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e uzanan rekabette Fenerbahçe öne fırlamışa benziyor."

"DAHA İYİ TEKLİF YOK"

"Ancak Dusan'ın sözleşmesi sona eriyor ve Juventus, 1 Temmuz'dan itibaren sözleşme gereği ona ödemesi gereken 12 milyon net, yaklaşık 24 milyon euro brüt maaşı hafifletmek istiyor. Bu nedenle, yukarı doğru bir açık arttırma tetiklenmediği sürece 30 milyon Euro bile iyi bir anlaşma olacaktır. Benzer bir tartışma, belki de 12'de kalmayı tercih edecek ancak yazın ne tür teklifler alacağını gerçekler üzerinden anlamak zorunda olan oyuncunun maaşı için de yapılabilir. Fenerbahçe'nin teklif ettiği 10 milyon Euro'dan fazlasını teklif eden kulüp yok."