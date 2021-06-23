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Spor

İtalyanlar duyurdu! Merih Demiral Juventus'a veda ediyor

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için siyah beyazlı ekipten ayrılık kararı çıktı. Juventus'un satış listesine koyduğu Merih için Premier Lig ekiplerinin ilgisi olurken, Torino ekibi Merih için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:53
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İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Merih Demiral için Torino ekibi yolları ayırma kararı aldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'i kadrosuna katmak üzere. Siyah beyazlı ekip Merih'i bonservisiyle satarak ekonomik gelir elde etmek istiyor. İtalyan basınının aktardığı haberde yeni teknik direktör Allegri, savunma hattını yeniden kuracağı belirtildi. Merih'e ise ilgi Premier Lig'de oldukça yüksek. Merih'in 30 milyonluk bir teklifle Juventus'tan neredeyse kesin olarak ayrılacağı aktarıldı.

TOTTENHAM VE EVERTON DEVREDE

1998 doğumlu Merih Demiral için Premier Lig'den kulüplerin ilgisi oldukça yüksek. La Gazzetta dello Sport'un aktardığı haberde Everton ve Tottenham'ın hedefinde olduğu belirtildi. 30 milyon euro bonservisi bulunan Merih'in Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni durağının Premier Lig'e daha yakın olduğu iddia edildi.

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