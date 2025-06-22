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Spor

İtalyanlar duyurdu! Okan Buruk'a beklenmedik talip!

Galatasaray ile son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Okan Buruk için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeni teknik direktör arayan Al Nassr, tecrübeli hocayı adayları arasında ilk sıraya yazdı.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 22:40 - Güncelleme:
İtalyanlar duyurdu! Okan Buruk'a beklenmedik talip!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan sürpriz talip çıktı.

İtalyan tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Fiorentina'ya gitmeye hazırlanan Stefano Pioli'nin yerine teknik direktör arayan Al Nassr, Okan Buruk'u yeni teknik direktör listesinin ilk sırasına yazdı.

Al Nassr yetkililerinin, Okan Buruk'un Türkiye'de üst üste 3 şampiyonluğu ve Galatasaray'daki kariyerinde üst düzey oyuncuları çok iyi yönetme becerisinden etkilendiği, bu nedenle ilk sıraya yazdıkları kaydedildi.

SON 6 SEZONUN 4'ÜNDE ŞAMPİYON

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Okan Buruk, son 6 sezonun 4'ünde şampiyonluğa ambargosunu vurdu ve geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

G.SARAY İLE 150 MAÇTA 110 GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü olarak 150 resmi maça çıkan Okan Buruk, 110 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 2.35 puan ortalaması yakaladı.

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