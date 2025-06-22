Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan sürpriz talip çıktı.

İtalyan tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Fiorentina'ya gitmeye hazırlanan Stefano Pioli'nin yerine teknik direktör arayan Al Nassr, Okan Buruk'u yeni teknik direktör listesinin ilk sırasına yazdı.

Al Nassr yetkililerinin, Okan Buruk'un Türkiye'de üst üste 3 şampiyonluğu ve Galatasaray'daki kariyerinde üst düzey oyuncuları çok iyi yönetme becerisinden etkilendiği, bu nedenle ilk sıraya yazdıkları kaydedildi.

SON 6 SEZONUN 4'ÜNDE ŞAMPİYON

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Okan Buruk, son 6 sezonun 4'ünde şampiyonluğa ambargosunu vurdu ve geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

G.SARAY İLE 150 MAÇTA 110 GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü olarak 150 resmi maça çıkan Okan Buruk, 110 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 2.35 puan ortalaması yakaladı.