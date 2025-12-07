Sezon başında Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'a İtalyan ekibinden kötü haber geldi.

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralamıştı. Yeni takımında düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir ihtimal gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Semih Kılıçsoy, Cagliari, 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında fesh edebilir. Milli futbolcunun beklentilere cevap veremediği ve kariyeri için önemli bir kararın eşiğinde olduğu vurgulanırken devre arasında Beşiktaş'a geri dönebileceği aktarıldı.

Haberin detayında Semih Kılıçsoy'un Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, genç futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı

CAGLİARİ KARNESİ

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, skor katkısı veremedi. Semih'in yalnızca 182 dakika süre bulması da oyununu olumsuz etkiledi.