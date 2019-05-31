İtalyanlar, Elmas için yarışta
Fenerbahçe’nin genç yıldızı için İtalyan Seri A takımlarından İnter, Fiorentina, Napoli ve Genoa transfer kuyruğuna girdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Makedon oyuncu için 15 milyon euro bonservis istiyor.
- StarSpor
KANARYA’NIN genç yıldızı Eljif Elmas’ı renklerine katabilmek için için İtalyan takımları adeta kuyruğa girdi. 19 yaşındaki Makedon oyuncunun menajeri George Gardi, Eljif’e İtalya’nın 4 büyük kulübünün talip olduğunu onunla ilgili son kararı başkan Ali Koç’un vereceğini söyledi. Gardi’nin isimlerini vermekten kaçındığı kulüplerin İnter, Fiorentina, Napoli ve Genoa olduğu İtalyan basınında yer aldı. Ekonomik açıdan sıkıntılı olan Sarı-Lacivertli kulübün Eljif’i 15 milyon euro veren kulübe satmayı böylece yeni transferleri için kaynak yaratmayı planladığı belirtildi. Eljif geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkıp 4 gole imza attı.
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