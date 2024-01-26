Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelmeye başladı.

RADARA GİRDİ

Kiralık gönderilmesi gündemdeyken İsmail Kartal'ın vetosuyla takımda kalan Oosterwolde, sezon başında sol bekteki performansıyla geçer not aldı. Ardından stoperlerin sakatlanmasıyla birlikte Twente maçında stoper oynayan ve buradaki hızı, gücü, birebir markajdaki etkisiyle beğeni toplayan Oosterwolde, bir anda Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

SON 2 AYDAKİ GELİŞİMİ ETKİLEDİ

Birçok Avrupa kulübü Oosterwolde'nin performanslarını birebir takip ettikten sonra stadyuma gözlemciler göndermeye ve raporlamaya başladı. Oosterwolde'nin özellikle son 2 aydaki dikkat gelişimi üzerine Fenerbahçe'nin kapısı çalınmaya başladı.

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Oosterwolde'yi 6 milyon euro'ya alan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro'luk teklifler geldi ancak sarı lacivertliler bu teklifleri geri çevirdi.

NAPOLI VE MILAN ÇOK İSTEKLİ

Birçok Avrupa kulübü izlerken Napoli ve Milan, Oosterwolde için en ciddi talipliler oldu.

TEKLİFLER 15 MİLYONA YAKLAŞTI

22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun atletizmi ve hızıyla sol bekte, giderek artan tecrübesiyle de stoperde büyük bir geleceği olduğunu düşünen Fenerbahçe'ye Napoli ve Milan'dan gelen tekliflerin bonuslarla birlikte 15 milyon euro'ya yaklaştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE 'ARA'DA GÖNDERMEYECEK

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok önemli katkılar yapan Oosterwolde'yi ara transferde bırakmayı düşünmediğini de net bir şekilde taliplilere iletti. Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal da Hollandalı jokerinin ancak sezon sonu gitmesi gerektiğini iletti.