İtalyanlar, Jean Onana için devrede!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı ve kış transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Foot Mercato'da yer alan habere göre Marsilya'nın gelecek sezon kadrosunda tutmak istemediği ve Beşiktaş'a geri göndereceği Jean Onana'ya, İtalyan ekipleri talip oldu.

Haberin detaylarında 24 yaşındaki Fransız orta sahanın, Marsilya'da gösterdiği performansın bazı İtalyan ekiplerinin dikkatini çektiği ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacakları söylendi.

14 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında gittiği Marsilya formasıyla 14 resmi maça çıkan Jean Onana bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.