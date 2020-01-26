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Spor

İtalyanlar Miha Zajc'ı istiyor

Tahkim Kurulu'nun limite 16 milyon TL eklemesinin ardından oyuncu göndermesi halinde sol bek alma ihtimali doğan F.Bahçe, temaslarını sıklaştırdı.

26.01.2020  11:00 - Güncelleme: 26.01.2020  11:01

Miha Zajc'ı isteyen Brescia ile görüşmeler sürerken aradaki tek sorun 'zorunlu' satın alma opsiyonu. İtalyanlar, Zajc için satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunurken F.Bahçe ise 'zorunlu' satın alma maddesi eklemek istedi.

Sarı-lacivertlilerin talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek.

Böylece elde edilen bonservis gelirinin üçte biri, limite eklenebilecek. Aynı zamanda Zajc'ın yarım sezonluk maaşından tasarruf edilmiş olacak.

(Sabah)

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