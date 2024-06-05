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Spor

İtalyanlar onun peşinde! Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başarılı performansıyla transferin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz için İtalyan ekibinin devreye girdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
İtalyanlar onun peşinde! Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha
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Bu sezon Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasında yer alan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'nın kapıları açılabilir.

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibini peşinde koşturan Barış Alper Yılmaz için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İTALYANLAR BARIŞ ALPER YILMAZ'I İSTİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Barış Alper Yılmaz için Bologna'nın devrede olduğunu bildirdi.

Thiago Motta ile harika bir sezon geçiren Bologna, Serie A'da sezonu 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

Thiago Motta ile vedalaşacak olan Bologna, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiriyor.

FİNALDE KAYBETMİŞTİ

Italiano bu sezon Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamış ve Olympiakos'a kaybetmişti.

Vincenzo Italiano'nun Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Fiorentina'dan öğrencisi Christian Kouame'yi de Bologna'ya istediği haber detayında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 3402 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz 7 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı.

24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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