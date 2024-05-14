İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2695
  • EURO
    34,864
  • ALTIN
    2434.13
  • BIST100
    10086.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyanlar onun peşinde! Mauro Icardi'ye talip var
Spor

İtalyanlar onun peşinde! Mauro Icardi'ye talip var

Galatasaray'da performansıyla büyük beğeni toplayan yıldız golcü Mauro Icardi için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A'ya yükselen Como, Mauro Icardi'ye talip oldu. İşte detaylar...

14 Mayıs 2024 Salı 13:19 - Güncelleme:
İtalyanlar onun peşinde! Mauro Icardi'ye talip var
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

MAURO ICARDI İDDİASI

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 30 gol attı ve 12 asist yaptı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.