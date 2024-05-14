Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Fiorentina iddiası geldi.

TEKLİF YAPTILAR

Takvim'de yer alan habere göre, İtalyan temsilcisi, 50 yaşındaki antrenör için teklif yaptı.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Fiorentina yetkilileri ile görüşen Okan Buruk'un, İtalyan kulübünden gelen teklifi çok fazla düşünmeden reddettiği bildirildi. Buruk'un İtalyanlara, "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladım. Burada çok mutluyum ve başarmam gereken daha çok şey var." dediği aktarıldı.

SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Okan Buruk ile yapılan yeni sözleşmeyi yapılacak başkanlık seçiminin ardından resmen açıklaması bekleniyor.

AVRUPA İÇİN NE DEDİ?

Okan Buruk, ligde Sivasspor ile oynadıkları maçın ardından Avrupa için gelen soruya cevap vermişti. Başarılı teknik adamın sözleri şu şekilde;

"Türk teknik adamlar için Avrupa bir yol. Oyuncularımız çok fazla gidiyor ama Türk teknik adamların sayısı az. İlerisi için olabilir ama ilk amacım Galatasaray ile çok büyük başarılar kazanmak, bu yolda devam etmek. Benim en büyük ve değerli hayalim burada olmaktı. İlk düşüncem bunu devam ettirmek. İleride düşünülebilir ama zaten çok önemli bir kulüpteyim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünyaya oyun ve isim olarak kendimizi gösterdik. Önümüzdeki sezon kendimize daha büyük bir hedef koymak zorundayız."