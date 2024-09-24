Galatasaray'ın transferin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tüm dünyada büyük sükse yarattığı Victor Osimhen'le ilgili her gün dünya basınında onlarca haber yer alıyor... Dünyanın, yıldız golcünün Türkiye'ye gelmesine karşın şaşkınlığı henüz son bulmamışken, gelecekle ilgili iddialar da her geçen gün artıyor. İtalyan TV kanalı RaiSport'un gazetecilerinden Paolo Paganini, Nijeryalı yıldız golcünün yaz transfer döneminde Juventus'a gidebileceğini iddia etti. Siyah-Beyazlıların, santrfor bölgesine biri Victor Osimhen olmak üzere iki alternatifi olduğunu; Vlahovic'in ise beklentileri karşılayamadığını söyledi.

ALTERNATİFİ JONATHAN DAVİD

Gazeteci Paganini'nin RaiSport'a yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle oldu: "Juventus, hücum hattını güçlendirmek için hamlelerini planlamaya başladı. Gündemlerinde Jonathan David ve Victor Osimhen olmak üzere iki isim var. Osimhen'in serbest kalma maddesi var ve Napoli de oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli ve Osimhen'in menajeri arasındaki bağlar oldukça güçlü. Operasyonun karışıklığına rağmen Paganini'nin, yaz transfer döneminde Osimhen'i, Juventus'a katmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum..."

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