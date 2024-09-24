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Spor

İtalyanlar peşini bırakmıyor! Victor Osimhen'e bir talip daha

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yeni bir iddia daha gündeme geldi. İtalyan devi Juventus başarılı golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Akşam24 Eylül 2024 Salı 09:22 - Güncelleme:
İtalyanlar peşini bırakmıyor! Victor Osimhen'e bir talip daha
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Galatasaray'ın transferin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tüm dünyada büyük sükse yarattığı Victor Osimhen'le ilgili her gün dünya basınında onlarca haber yer alıyor... Dünyanın, yıldız golcünün Türkiye'ye gelmesine karşın şaşkınlığı henüz son bulmamışken, gelecekle ilgili iddialar da her geçen gün artıyor. İtalyan TV kanalı RaiSport'un gazetecilerinden Paolo Paganini, Nijeryalı yıldız golcünün yaz transfer döneminde Juventus'a gidebileceğini iddia etti. Siyah-Beyazlıların, santrfor bölgesine biri Victor Osimhen olmak üzere iki alternatifi olduğunu; Vlahovic'in ise beklentileri karşılayamadığını söyledi.

ALTERNATİFİ JONATHAN DAVİD

Gazeteci Paganini'nin RaiSport'a yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle oldu: "Juventus, hücum hattını güçlendirmek için hamlelerini planlamaya başladı. Gündemlerinde Jonathan David ve Victor Osimhen olmak üzere iki isim var. Osimhen'in serbest kalma maddesi var ve Napoli de oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli ve Osimhen'in menajeri arasındaki bağlar oldukça güçlü. Operasyonun karışıklığına rağmen Paganini'nin, yaz transfer döneminde Osimhen'i, Juventus'a katmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum..."

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