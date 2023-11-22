Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı lacivertliler kadroda 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Bu bölgeler savunma, orta saha ve hücum bölgesi olarak seçildi. Orta alanda Brezilyalı yıldız Fred'in sakatlanmasıyla oldukça sıkıntı çeken ve kadrodaki alternatif isimlerden de yeterli verimi alamayan Sarı Kanarya, Ocak ayında elini güçlendirecek.

RADE KRUNİC AŞKI TEKRAR ALEVLENDİ!

Orta bölgede risk almak istemeyen ve yıldız bir isim getirmeyi hedefleyen sarı lacivertliler, rotasını tekrar İtalya'ya çevirdi. Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Rade Krunic'i yaz ayında kadrosuna katamayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde şansını tekrar deneyecek. Çizme basınında, Fenerbahçe'nin Ocak ayında Milan'ın kapısını Bosnalı oyuncu için tekrar çalacağı belirtildi.

Aktarılan habere göre, yıldız orta saha kırmızı siyahlılar ile sözleşme şartlarında anlaşamaması halinde Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Bu transferde, Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın etkili olduğu da söylentiler arasında.

Öte yandan Milan'ın deneyimli teknik direktörü Stefano Pioli, yaz transfer döneminde olduğu gibi yine Bosnalı yıldızın kadroda kalmasını istiyor. Haberde Pioli'nin kararına rağmen, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında geleceğini yazdılar.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

İtalyan deviyle bu sezon 12 maça çıkan yıldız isim, toplamda 854 dakika sahada kaldı.

TransferMarkt verilerine göre ise Bosnalı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı