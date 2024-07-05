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Spor

İtalyanlar yeni adresini duyurdu! Filip Kostic Süper Lig devine geliyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sol kanada takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Juventus forması giyen 31 yaşındaki Filip Kostic ile yapılan görüşmelerde belli bir aşamaya geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

5 Temmuz 2024 Cuma 11:12 - Güncelleme:
İtalyanlar yeni adresini duyurdu! Filip Kostic Süper Lig devine geliyor
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Fenerbahçe'nin sol kanat transferi adayları arasında yer alan Filip Kostic'in gelecek sezon hangi takımda olacağı birkaç gün içinde belli olacak. İşte bu transferde yaşanan son gelişmeler...

İtalyan basını, Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla görüştüğünü ve belli bir aşamaya geldiğini duyurdu.

TÜM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİP KARARINI VERECEK

Kostic'in kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirip geleceği adına karar vermesi beklendiği aktarıldı.

JUVENTUS PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İtalyan ekibinde 87 maçta forma giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

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