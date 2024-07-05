Fenerbahçe'nin sol kanat transferi adayları arasında yer alan Filip Kostic'in gelecek sezon hangi takımda olacağı birkaç gün içinde belli olacak. İşte bu transferde yaşanan son gelişmeler...

İtalyan basını, Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla görüştüğünü ve belli bir aşamaya geldiğini duyurdu.

TÜM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİP KARARINI VERECEK

Kostic'in kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirip geleceği adına karar vermesi beklendiği aktarıldı.

JUVENTUS PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İtalyan ekibinde 87 maçta forma giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.